В Польше лидер правящей партии с помощью полиции покинул Сейм
Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский покинул здание Сейма, окруженное тысячами протестующих, которые требовали встречи с ним.
На кадрах, показанных польской телекомпанией TVN24, видно, что полицейские, применив силу, оттеснили протестующих, помогли ему выйти из здания и дойти до машины.
После этого автомобиль Качиньского покинул площадь у здания парламента вместе с другими машинами, одна из которых принадлежит премьер-министру страны Беате Шидло.
Депутат от оппозиционной партии Ежи Мейштович сообщил, что полиция применила слезоточивый газ, когда протестующие попытались остановить автомобиль Качиньского.
Bez komentarza. 😨 pic.twitter.com/FesJLpWWGU— Artur Warcholinski (@awarcholinski) December 17, 2016
В Польше тысячи протестующих заблокировали здание Сейма, после того как оппозиция заявила, что правящая партия приняла бюджет на 2017 год, нарушив законодательство.
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