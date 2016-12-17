В Польше лидер правящей партии с помощью полиции покинул Сейм

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский покинул здание Сейма, окруженное тысячами протестующих, которые требовали встречи с ним.

На кадрах, показанных польской телекомпанией TVN24, видно, что полицейские, применив силу, оттеснили протестующих, помогли ему выйти из здания и дойти до машины.

После этого автомобиль Качиньского покинул площадь у здания парламента вместе с другими машинами, одна из которых принадлежит премьер-министру страны Беате Шидло.

Депутат от оппозиционной партии Ежи Мейштович сообщил, что полиция применила слезоточивый газ, когда протестующие попытались остановить автомобиль Качиньского.

В Польше тысячи протестующих заблокировали здание Сейма, после того как оппозиция заявила, что правящая партия приняла бюджет на 2017 год, нарушив законодательство.

ВВС