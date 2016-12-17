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В Польше протестующие заблокировали здание Сейма

Суббота, 17 декабря 2016, 01:57
В Польше протестующие заблокировали здание Сейма

В Польше оппозиция заблокировала все выходы здания Сейма, после того, как правящая партия приняла бюджет на следующий год вне стен парламента.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что полиция пыталась оттеснить протестующих, блокирующих парламент, однако прекратила эти попытки, когда начали прибывать новые протестующие.

Агентство пишет, что Сейм был окружен сотнями полицейских, у многих были пушки, стреляющие резиновыми пулями.

Как сообщает "Укринформ", польская правящая партия "Право и Справедливость" из-за блокирования оппозицией трибуны, приняла ряд законов, в частности о бюджете на 2017 год, в другом помещении, голосуя руками.

Оппозиционные партии - Гражданская платформа (РО), Современная (.N) и Польская крестьянская партия (PSL) - назвали эти голосования незаконными. Они требуют проведения повторного заседания 20 декабря. Между тем, сторонники оппозиции продолжают прибывать к зданию парламента.

Как сообщает портал Wiadomosci, в протестах принимают участие примерно 2,5 тысячи человек.

Протесты в Польше начались в пятницу. Оппозиция заблокировала работу Сейма в знак протеста против запланированных ограничений относительно порядка работы СМИ в Сейме.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польша
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