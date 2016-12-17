Глава МВД Польши обвинил оппозицию в попытке незаконного захвата власти

Действия оппозиции в польском Сейме можно охарактеризовать как попытку захвата власти.

Об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Блащак в эфире RMF FM.

"Это была попытка второй ночной смены (или так называемой "ночи папок", когда ночью 5 июня 1992 года было отстранено от власти правительство Яна Ольшевского). Так как в 1992 году была попытка захвата власти – тогда успешная – теми, кто не смог смириться с результатом выборов, так и я оцениваю вчерашние события – как попытку незаконного захвата власти", - заявил Блащак.

В частности, по его словам, в попытке захвата власти виноваты "Гражданская платформа", а также партии Nowoczesną и PSL.

Напомним, накануне оппозиция в знак протеста против ограничения работы журналистов в Сейме заблокировала парламентскую трибуну. Тем самым Сейм не смог продолжать дальнейшую работу, хотя на заседании ожидалось принятие бюджета на 2017 год.

Позже спикер Сейма перенес заседание в другое помещение, где депутаты приняли несколько законов, в том числе и бюджет. Голосование происходило путем поднятия рук. Оппозиция настаивает на незаконности этого голосования, поскольку для его начала не было кворума и требует созвать заседание на 20 декабря.

В ночь на субботу под зданием Сейма собрались более двух тысяч протестующих, которые заблокировали выходы из парламента. Однако полиция их оттеснила, и депутаты правящей партии смогли покинуть Сейм.

Европейская правда