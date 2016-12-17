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Глава МВС Польщі звинуватив опозицію у спробі незаконного захоплення влади

Субота, 17 грудня 2016, 12:18
Глава МВС Польщі звинуватив опозицію у спробі незаконного захоплення влади

Дії опозиції у польському Сеймі можна охарактеризувати як спробу захоплення влади.

Про це заявив глава МВС Польщі Маріуш Блащак в ефірі RMF FM.

"Це була спроба другої нічної зміни (або так званої "ночі течок", коли вночі 5 червня 1992 року було усунуто від влади уряд Яна Ольшевського). Так як у 1992 році була спроба захоплення влади – тоді успішна – тими, хто не зміг змиритися з результатом виборів, так і я оцінюю вчорашні події – як спробу незаконного захоплення влади" - заявив Блащак.

Зокрема, за його словами, у спробі захоплення влади винні "Громадянська платформа", а також партії Nowoczesną і PSL.

Нагадаємо, напередодні опозиція на знак протесту проти обмеження роботи журналістів у Сеймі заблокувала парламентську трибуну. Тим самим Сейм не зміг продовжувати подальшу роботу, хоча на засіданні очікувалося ухвалення бюджету на 2017 рік.

Пізніше спікер Сейму переніс засідання до іншого приміщення, де депутати ухвалили кілька законів, в тому числі і бюджет. Голосування відбувалося шляхом підняття рук. Опозиція наполягає на незаконності цього голосування, оскільки для його початку не було кворуму і вимагає скликати засідання на 20 грудня.

В ніч на суботу під будівлею Сейму зібралися понад дві тисячі протестувальників, які заблокували виходи з парламенту. Однак поліція їх відтіснила, і депутати правлячої партії змогли залишити Сейм.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Польща
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