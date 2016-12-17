В Китае заявили, что политика Трампа может привести к торговым войнам

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Суббота, 17 декабря 2016, 16:09

Политика новоизбранного президента США Дональда Трампа может привести к началу торговой войны.

Об этом заявил заместитель министра финансов КНР Чжу Гуанъяо, пишет ТАСС.

"Продолжительность (торговых войн) вряд ли превысит один год ... В случае их наступления Китай предпримет меры, которые приведут к сокращению рабочих мест в США. Однако мы не хотим, чтобы это произошло, ведь это нанесет ущерб обеим сторонам", - отметил замминистра финансов КНР.

"Всеобъемлющее партнерство является единственно правильным стратегическим мышлением, которое способствует последовательному развитию китайско-американских отношений", - добавил Гуанъяо.

"Расширение отношений удовлетворяет интересы наших стран и народов. Для урегулирования вопросов, возникающих в процессе развития, необходимо избегать столкновений, уважать друг друга и придерживаться принципов взаимной выгоды и равенства. Сотрудничество является единственно правильной стратегической идеей, что способствует укреплению китайско-американского сотрудничества" , - отметил чиновник.

Как известно, ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США облагать специальными пошлинами - до 45% - товары, ввозимые из Китая, чтобы заставить власти КНР перестать занижать курс национальной валюты.

В начале декабря новоизбранный президент США впервые за несколько десятилетий непосредственно поговорил с президентом Тайваня Цай Инвэнь. В переходной команде Трампа отметили, что он обсудил "тесные связи в сфере экономики, политики и безопасности".

Китай отреагировал на факт беседы, предупредив Вашингтон, что такая практика может привести к ухудшению отношений между двумя странами.

После этого Трамп заявил, что не хочет, чтобы Китай диктовал Вашингтон какие-либо условия.

Темы: Трамп США война Китай
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