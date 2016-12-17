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У Китаї заявили, що політика Трампа може призвести до торговельної війни

Субота, 17 грудня 2016, 15:09

Політика новообраного президента США Дональда Трампа може призвести до початку торговельної війни. 

Про це заявив заступник міністра фінансів КНР Чжу Гуан'яо, пише ТАСС.

"Тривалість (торговельних воєн) навряд чи перевищить один рік... У разі їх настання Китай вдасться до заходів у відповідь, які приведуть до скорочення робочих місць в США. Однак ми не хочемо, щоб це відбулося, адже це завдасть шкоди обом сторонам", - зазначив заступник міністра фінансів КНР.

"Всеосяжний партнерство є єдино правильним стратегічним мисленням, яке сприяє послідовному розвитку китайсько-американських відносин", - додав Гуан'яо. 

"Розширення відносин задовольняє інтереси наших країн і народів. Для врегулювання питань, що виникають у процесі розвитку, необхідно уникати зіткнень, поважати один одного і дотримуватися принципів взаємної вигоди і рівності. Співпраця є єдино правильною стратегічною ідеєю, що сприяє зміцненню китайсько-американського співробітництва", - зауважив чиновник. 

Як відомо, раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв, що США мають обкладати спеціальними митами - аж до 45% - товари, що ввозяться з Китаю, аби змусити владу КНР перестати занижувати курс національної валюти.

На початку грудня новообраний президент США вперше за кілька десятиліть безпосередньо поговорив з президентом Тайваню Цай ІнвеньУ перехідній команді Трампа зазначили, що він обговорив "тісні зв'язки у сфері економіки, політики та безпеки".  

Китай відреагував на факт бесіди, попередивши Вашингтон, що така практика може призвести до погіршення відносин між двома країнами.

Після цього  Трамп заявив, що не хоче, щоб Китай диктував Вашингтону будь-які умови.

Теми: ТрампСШАвійнаКитай
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