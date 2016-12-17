Трамп возмутился, что Китай "украл" у ВМС США беспилотник

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Суббота, 17 декабря 2016, 16:25

Китайский корабль захватил американский подводный беспилотник, Пентагон требует его вернуть.

"Мы призываем Китай немедленно вернуть наш беспилотный подводный аппарат и выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом", - заявил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, сообщает Европейская правда со ссылкой на CNN.

Инцидент произошел в международных водах Южно-Китайского моря на расстоянии 100 миль от порта Филиппин.

Американское океанографическое судно Боудич остановилось, чтобы подобрать две подводные беспилотники. В это время китайское военное судно, которое следило за американским кораблем спустило на воду шлюпку и захватило один из американских беспилотников.

При этом китайцы не ответили на радио обращение американцев, которые предупредили их, что дрон является собственностью США.

В Китае же утверждают, что обнаружили "не идентифицированное оборудование" и захватили его с целью проверки.

Стоимость захваченного беспилотника составляет $150 тыс.

В свою очередь новоизбранный президент США Дональд Трамп возмутился фактом инцидента, разместив сообщение в своем микроблоге в Твиттере.

"Китай похитил у ВМС США беспилотник в международных водах - похитил его из воды и доставил в Китай, что является безпрецендентний актом", - отметил Трамп.

 

Темы: США Китай Трамп
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