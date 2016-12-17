Защитнику Чийгоза и Умерова советуют не ходить на допрос

Российский адвокат Николай Полозов, который выступает защитником по "делу Умерова", получил рекомендацию от Совета адвокатской палаты Москвы о том, что "при таких обстоятельствах на допрос к следователю идти нельзя".

Об этом сообщил сам Полозов, пишет "Крым. Реалии".

Он отметил, что в адвокатской палате не объяснили, как необходимо избегать допроса. В случае, если Полозов будет игнорировать допросы, следователь вправе вынести постановление о принудительном приводе.

При этом Полозов считает, что адвокатское сообщество должно выступить с требованием о защите прав адвоката, если этого не произойдет "у следователя ФСБ будут развязаны руки".

"Речь идет о фундаментальной конституционной основе деятельности адвокатуры - адвокатской тайне. На территории РФ отменяется институт адвокатской тайны. Если адвокатское сообщество РФ пытается (это) замолчать, ничего хорошего не будет. И если можно в Крыму, то можно и в Татарстане, Чечне, Москве" , - заявил адвокат.

Полозов добавил, что в данном вопросе необходима общественная поддержка, однако пока профессиональное сообщество твердой позиции не проявляет.

Как известно, ранее Полозов, представляющий интересы замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, а также Ахтема Чийгоза по "делу 26 февраля" и сына Мустафы Джемилева, обратился в Адвокатскую палату Москвы за поддержкой.

Полозов заявляет, что следователь ФСБ по делу Ильми Умерова, обвиняемого в сепаратизме, пытается отстранить его от процесса, переведя в статус свидетеля и требуя суд разрешить допросить Полозова об обстоятельствах дела.