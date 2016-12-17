Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Защитнику Чийгоза и Умерова советуют не ходить на допрос

Суббота, 17 декабря 2016, 17:31

Российский адвокат Николай Полозов, который выступает защитником по "делу Умерова", получил рекомендацию от Совета адвокатской палаты Москвы о том, что "при таких обстоятельствах на допрос к следователю идти нельзя".

Об этом сообщил сам Полозов, пишет "Крым. Реалии".

Он отметил, что в адвокатской палате не объяснили, как необходимо избегать допроса. В случае, если Полозов будет игнорировать допросы, следователь вправе вынести постановление о принудительном приводе.

При этом Полозов считает, что адвокатское сообщество должно выступить с требованием о защите прав адвоката, если этого не произойдет "у следователя ФСБ будут развязаны руки".

"Речь идет о фундаментальной конституционной основе деятельности адвокатуры - адвокатской тайне. На территории РФ отменяется институт адвокатской тайны. Если адвокатское сообщество РФ пытается (это) замолчать, ничего хорошего не будет. И если можно в Крыму, то можно и в Татарстане, Чечне, Москве" , - заявил адвокат.

Полозов добавил, что в данном вопросе необходима общественная поддержка, однако пока профессиональное сообщество твердой позиции не проявляет.

Как известно, ранее Полозов, представляющий интересы замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, а также Ахтема Чийгоза по "делу 26 февраля" и сына Мустафы Джемилева, обратился в Адвокатскую палату Москвы за поддержкой.

Полозов заявляет, что следователь ФСБ по делу Ильми Умерова, обвиняемого в сепаратизме, пытается отстранить его от процесса, переведя в статус свидетеля и требуя суд разрешить допросить Полозова об обстоятельствах дела.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Крым
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика
Аксенов говорит, якобы возле Керчи сбили крылатую ракету
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: