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Адвокат Полозов просить підтримки проти ФСБ

Вівторок, 15 листопада 2016, 08:48

Російський адвокат Микола Полозов, який представляє інтереси заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, а також Ахтема Чийгоза у "справі 26 лютого" та сина Мустафи Джемілєва, звернувся в Адвокатську палату Москви за підтримкою.

Про це повідомляє Радио Свобода.

Полозов заявляє, що слідчий ФСБ у справі Ільмі Умерова, обвинуваченого в сепаратизмі, намагається усунути його з процесу, перевівши в статус свідка і вимагаючи суд дозволити допитати Полозова про обставини справи.

"Ніяких підстав для допиту мене в якості свідка у слідчого немає. Закон про адвокатську діяльність і адвокатурі Російській Федерації, стаття 8, накладає пряму заборону на допит адвоката як свідка з тим обставинам, які йому стали відомі у ході надання юридичної допомоги", – стверджує адвокат.

Полозов назвав дії слідчого "тиском" і звернувся за підтримкою до адвокатського співтовариства.

"Це є елементом тиску на мене, як на захисника, спроба виведення мене зі статусу захисника в статус свідка для того, щоб я не міг в подальшому судовому процесі представляти інтереси і захищати Ільмі Умерова", - заявив адвокат.

Він нагадав, що щодо нього проходить оголошена Слідчим комітетом Російської Федерації дослідча перевірка.

"Звичайно, бажання російської влади спрямоване на те, щоб видавити мене за межі Криму, змусити мене припинити вести тут свою професійну діяльність, яка полягає в захисті прав і законних інтересів, перш за все, кримськотатарського населення", – заявив адвокат.

Тим часом в окупованому Криму триває 40-ий судовий день у справі Ахтема Чийгоза.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФСБКримкримські татари
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