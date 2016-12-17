В РФ заявили о 10 тыс. спасенных во время операции в Алеппо

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Суббота, 17 декабря 2016, 21:28

В Минобороны России заявляют, что в результате операции по выводу боевиков и их семей из восточного Алеппо спасены около 10000 человек, что дает возможность ввести режим перемирия и в других районах Сирии.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет Интерфакс.

По его словам, речь идет о "реальном отделении боевиков "умеренной оппозиции" от непримиримых радикалов".

"Данная операция российского Центра примирения показала, что необходимо для дальнейшего продвижения в вопросах примирения в Сирии - желание договариваться со всеми сторонами конфликта, за исключением террористических группировок", - заявил представитель Минобороны.

Как известно, сирийские повстанцы заявили о заключении соглашения с режимом Асада по эвакуации гражданского населения из восточного Алеппо.
12 декабря несколько жителей с помощью текстовых и голосовых сообщений в основном в Twitter рассказали о том, что подвергаются обстрелу и боятся, что будут убиты.

13 декабря в ООН сообщили, что правительственные войска в Сирии врываются в дома в восточной части Алеппо и расстреливают мирное население.

Президент США Барак Обама заявил, что за кровь и насилие в сирийском Алеппо ответственны режим президента Сирии Башара аль-Асада и его союзники - Россия и Иран.

Детальнее о ситуации в Алеппо читайте в материале "Падение Алеппо". 

Темы: Сирия Росcия война
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IP: 24.64.166.---Ст@c17.12.2016 23:48
Увесь світ намагається щось робити з російською пропагандою і от на УП, знаючи що це повна маячня, всі ці цифри від МО РФ тупо поширюють це марево, їжте українці, ще не наїлися...
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