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В РФ заявили про 10 тисяч врятованих під час операції в Алеппо

Субота, 17 грудня 2016, 20:28

У Міноборони Росії заявляють, що в результаті операції з виведення бойовиків та їхніх сімей зі східного Алеппо врятовано близько 10 тисяч осіб, що дає можливість запровадити режим перемир'я і в інших районах Сирії. 

Про це заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, пише Інтерфакс.

За його словами, йдеться про "реальне відділення бойовиків "помірної опозиції" від непримиренних радикалів".

"Дана операція російського Центру примирення показала, що необхідно для подальшого просування у питаннях примирення в Сирії - бажання домовлятися з усіма сторонами конфлікту, за винятком терористичних угруповань", - заявив представник Міноборони.

Як відомо, сирійські повстанці заявили про укладення угоди з режимом Асада щодо евакуації цивільного населення зі східного Алеппо.

12 грудень кілька жителів за допомогою текстових і голосових повідомлень в основному в Twitter розповіли про те, що піддаються обстрілу і бояться, що будуть вбиті.

13 грудня в ООН повідомили, що урядові війська в Сирії вриваються в будинки в східній частині Алеппо і розстрілюють мирне населення.

Президент США Барак Обама заявив, що за кров і насильство у сирійському Алеппо відповідальні режим президента Сирії Башара аль-Асада і його союзники - Росія та Іран.

Детальніше про ситуацію в Алеппо читайте у матеріалі "Падіння Алеппо".

 

Теми: СиріяРосіявійна
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