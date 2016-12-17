В Одессе избили и ограбили инспектора пограничной миссии ЕС

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Суббота, 17 декабря 2016, 21:51

В Одессе двое неизвестных напали на таможенного эксперта миссии ЕС по приграничной помощи Украине и Молдове.

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

"В Приморский отдел полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставлен 47-летний гражданин Германии - таможенный эксперт миссии ЕС по оказанию приграничной помощи Украине и Молдове. Мужчина пояснил, что около 3:00 двое неизвестных напали на него возле железнодорожного вокзала, причинив телесные повреждения и открыто завладев его имуществом", - сообщили в НП.

Полицейские установили личности злоумышленников: ими оказались 38-летний мужчина без определенного места жительства и 18-летний гражданин соседнего государства.

"Правонарушители задержаны, им сообщено о подозрении. По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 187 (разбой) УК Украины, наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 10 лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

В Приморском районном суде Одессы решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Темы: Одесса полиция ЕС
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