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В Одесі побили і пограбували інспектора прикордонної місії ЄС

Субота, 17 грудня 2016, 20:51

В Одесі двоє невідомих напали на митного експерта місії ЄС з прикордонної допомоги Україні та Молдові.

Про це повідомили у прес-службі облуправління Нацполіції. 

"До Приморського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні доставлено 47-річного громадянина Німеччини - митного експерта місії ЄС з надання прикордонної допомоги Україні та Молдові. Чоловік пояснив, що близько 3:00 двоє невідомих осіб напали на нього біля залізничного вокзалу, спричинивши тілесні ушкодження та відкрито заволодівши його майном", - йдеться у повідомленні НП.

Поліцейські встановили особи зловмисників: ними виявилися 38-річний чоловік без певного місця мешкання та 18-річний громадянин сусідньої держави.

"Правопорушники затримані, їм повідомлено про підозру. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 187 (розбій) КК України, покарання за даною статтею передбачає позбавлення волі строком від 7 до 10 років із конфіскацією майна", - повідомили у поліції. 

У Приморському районному суді Одеси вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманим. 

Теми: ОдесаполіціяЄС
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