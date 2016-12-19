Крымский "суд" 19 декабря рассмотрит ходатайство защиты Умерова

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Понедельник, 19 декабря 2016, 02:33

В понедельник, 19 декабря в 15:00 в суде Киевского района Симферополя состоится рассмотрение ходатайства, поданного адвокатами заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

Об этом он сообщил на странице в  Facebook.

"Мы пытаемся обжаловать действия следователя ФСБ, отказавшего предоставить нам копию заключения лингвистической экспертизы. Именно это заключение является самым главным доводом обвинения. У защиты же, не имея текста данной экспертизы, возможности резко ограничены", - заявил Умеров.

Как известно, 12 мая ФСБ по Крыму возбудило против Умерова уголовное дело по ст.280.1 за якобы призыв в эфире ATR к действиям, которые угрожают территориальной целостности Российской Федерации. Умеров заявлял, что его слова в передаче неверно перевели.

Умерова взяли на подписку о невыезде.

21 июля районный суд Симферополя отказал ему в удовлетворении жалобы на постановление о возбуждении против него уголовного дела.

Темы: Меджлис
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