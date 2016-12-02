ГПУ: дело Ефремова будет в суде в начале следующего года

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Пятница, 2 декабря 2016, 06:56

Рассмотрение в суде дела по обвинению главы фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова состоится в начале следующего года.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1, передает Интерфакс-Украина.

"Ефремов, который подозревается в посягательства на территориальную целостность... Дело идёт в суд в начале следующего года. Уверен, что суд даст справедливую оценку тому, кто открыл двери войны",- сказал Луценко.

Генпрокурор напомнил, что Ефремов несколько месяцев находится в СИЗО.

"Буквально в ближайшие недели ему передадут материалы для ознакомления, сразу после завершения этого процесса дело пойдёт в суд",- добавил Луценко.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева продлил арест бывшего депутата Рады и руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова до 22 января 2017 года.

Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных правонарушений: завладении имуществом (ст. 191 ч. 5 УК); совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (ст. 110 ч. 3 УК); совершении организационного и другого содействия созданию террористической организации "ЛНР" (ст. 258-3, ч. 1 УК).

Темы: Ефремов Луценко
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