Новый год Ефремов будет встречать за решеткой

Печерский районный суд Киева продлил арест бывшего депутата Рады и руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова до 22 января 2017 года.

Об этом сообщает корреспондент "Українських Новин" с места событий.

Сам Ефремов сообщил, что возмущен данным решением и считает его незаконным.

Экс-депутат заявил, что 25 ноября его защита намерена подать апелляционную жалобу на данное решение.

Как известно, Ефремов отказался от услуг своих адвокатов.

Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных правонарушений: завладении имуществом (ст. 191 ч. 5 УК); совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (ст. 110 ч. 3 УК); совершении организационного и другого содействия созданию террористической организации "ЛНР" (ст. 258-3, ч. 1 УК).

Во время заседания в понедельник Ефремов отказался назвать Россию оккупантом.