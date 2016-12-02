Боец АТО убил командира и перешел на сторону боевиков – штаб

17236 просмотров
0
Пятница, 2 декабря 2016, 12:00

В четверг боец АТО совершил тяжкое преступление, после чего перешел на сторону боевиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает штаб АТО.

Подробности происшествия и совершенного преступления не сообщаются, однако волонтер Роман Доник уточняет, что речь идет о перебежчике из 93-й бригады.

"Сам из Одессы. Русский. Дождался когда сослуживцы уехали по делам, ранил из автомата, а потом добил ножом (не простое это дело человека ножом добить) командира взвода. Собрал оружие и гранатометы, сел в бэху (БМП – ред.) и пытался уйти на ту сторону", – сообщил он.

По словам Доника, БМП удалось отбить с помощью минометов, однако сам преступник сумел сбежать и перейти на сторону противника.

По его мнению, в этой ситуации виноват военкомат, психологи и контрразведка, которые не заметили потенциальных сепаратистских наклонностей у бойца.

Пресс-секретарь по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко на ежедневном брифинге 2 декабря также сообщил, что в Новотошковском (Луганская область), на Бахмутской трассе солдат убил сержанта и сбежал на БМП. Он пытался убежать через линию размежевания и спрятаться на оккупированной территории, однако попал в ДТП – и дальше пошел пешком, прихватив пулемет.

Этот инцидент расследует военная прокуратура

Лысенко отметил, что информация Луганской ВГА об атаке противника не соответствует действительности.

Как известно, в пятницу Луганская военно-гражданская администрация сообщила без подробностей, что один украинский военнослужащий погиб вследствие вторжения диверсионно-разведывательной группы боевиков.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Полторак: 5,5 тысячи военных РФ воюют на Донбассе 2 декабря 2016, 13:08
Один боец погиб, троих ранили за прошедшие сутки на Донбассе 2 декабря 2016, 12:49
На Луганщине погиб украинский военный 2 декабря 2016, 10:55
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Экс-командир внутренних войск Шуляк живет в особняке в Симферополе
Один боец погиб, троих ранили за прошедшие сутки на Донбассе
Киев из-за долгов остановил подачу воды в ОРЛО
Силовики разоблачили масштабный канал вербовки украинцев в РФ
Все новости
BeVerySpecial

Мастер пирсинга Игорь Гружевский – о том, зачем люди меняют свое тело

#ГодіМовчати

Женщин призывают анонимно делиться опытом акушерского насилия