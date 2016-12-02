На Луганщине погиб украинский военный

Украинский военнослужащий погиб в результате попытки прорыва диверсионно-разведывательной группы боевиков под Новотошковкой Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации со ссылкой на заявление заместителя главы ведомства Юрия Клименко.

По его словам, попытка прорыва прикрывалась огнем из 120-мм минометов.

"Сейчас вдоль всей линии разграничения наблюдается существенное обострение ситуации. Враг бьет из запрещенного Минскими соглашениями оружия и осуществляет циничные вылазки на позиции наших ребят. Сегодня мы потеряли еще одного сына, который защищал ее суверенитет и независимость", – сказал он.

В ведомстве добавили, что в течение прошлых суток и после полуночи боевики 15 раз открывали огонь вдоль всей линии разграничения.

Кроме того, по укреплениям сил АТО вблизи сел Новоалександровка и Новозвановка Попаснянского района враг семь раз применял автоматические и подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также в направлении сел Крымское и Лобачеве Новоайдарского района шесть раз открывался огонь из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по позициям украинских военнослужащих вблизи пгт Станица Луганская боевики два раза применили противотанковые и подствольные гранатометы.

Украинская правда