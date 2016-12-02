Порошенко не видит прогресса по проекту "дорожной карты" Минска

00
0
Пятница, 2 декабря 2016, 14:30

Президент Петр Порошенко заявил об отсутствии прогресса в обсуждении проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений в Нормандском формате.

Об этом он сказал на брифинге в пятницу в Варшаве, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы констатируем отсутствие любого прогресса в плане обсуждения и согласования дорожной карты ", – сказал глава государства.

Президент напомнил, что во время переговоров в Нормандском формате была достигнута договоренность согласовать проект "дорожной карты" выполнения Минских соглашений.

"Мне приятно констатировать, что у Украины, Франции и Германии совместные позиции по поводу "дорожной карты". К сожалению, по моей информации, Россия приехала вообще без позиции", - сказал Порошенко.

Темы: Порошенко Минские соглашения
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко и Дуда шокированы решением ЕК о доступе "Газпрома" к OPAL 2 декабря 2016, 14:45
Порошенко одобрил финансирование крымскотатарского канала ATR 2 декабря 2016, 13:49
Порошенко отменил штрафы за самовольное обучение каратэ 2 декабря 2016, 11:27
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
НАПК проверило информацию о "фирмах Данилюка", нарушений не нашли
Российский режиссер попросил Путина помиловать Сенцова
Порошенко и Дуда шокированы решением ЕК о доступе "Газпрома" к OPAL
НАБУ опубликовало жалобу на Холодницкого. В САП говорят о дискредитации
Все новости
6 кинопремьер декабря

"Моя бабушка Фанни Каплан", "Я, Дэниэл Блейк" и "Планетариум"

Пот и кровь

Сергей Бразил из Brutto о тайском боксе