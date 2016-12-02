Шуляк заявил, что люди, которые были ему верны, до сих пор служат в Украине

Экс-командующий внутренних войск Станислав Шуляк отказался называть фамилии силовиков, которые докладывали ему о ситуации во время критических моментов на Майдане, поскольку многие из них до сих находятся на должностях.

Об этом он сказал в пятницу во время допроса в Святошинском райсуде Киева путем видеосвязи с Ростовским областным судом России.

"Я тоже не могу назвать его фамилию (старшего группы наблюдателей – ред.), потому что у человека могут быть проблемы. Он находится на территории Украины и я не уверен в том, что в отношении него будут применены юридические нормы в соответствии с законом", – заявил он.

В ответ на замечание судьи, что Шуляк воспринимает сам факт нахождения человека в Украине как угрозу, он заявил, что действительно видит такую угрозу для верных ему людей.

"Люди, которые служили и были верными мне, они рассматриваются как потенциальные преступники. Поэтому я хочу оградить этих людей, тем более, что многие из них находятся на службе, от каких-либо неприятностей", – сказал он.

Шуляк добавил, что назовет имена лишь тогда, когда будет уверен в честном следствии.

Как известно, ранее начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что половина "беркутовцов", которые разгоняли Майдан, до сих пор на должностях.

Олег Шанковский, УП