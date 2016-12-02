Шуляк "не видел", чтобы правоохранители стреляли в митингующих
Бывший начальник Внутренних войск Станислав Шуляк заявил, что не видел фактов обстрела мирных митингующих со стороны правоохранителей.
Об этом он сказал во время видеодопроса по делу "беркутовцев" в пятницу.
"Я не видел случаев ведения огня сотрудниками подразделения "Беркут" или представителями Внутренних войск. Я видел случаи огня по невооруженным людям с позиций верхних этажей гостиницы "Украина".
Также Шуляк подтвердил, что видел видеозапись с людьми в форме, желтых повязках и с оружием в руках.
"О том, что они ведут огонь я такой фиксации не видел. Есть случаи, когда люди в черной форме ведут огонь. Но если присмотреться, то там есть явные факты ведения огня из винтовок "Форд"-500, которые являются травматическим оружием… Явных кадров ведения огня из автомата "Калашникова" или из другого оружия я не видел", – заявил он.
Шуляк сказал, что ему неизвестно об использовании правоохранителями свинцовой картечи при стрельбе из помповых ружей.
Он повторил, что не может идентифицировать вооруженных людей в черной форме с видеозаписей и не может утверждать, что это бойцы спецроты "Беркут".
Также экс-командующий ВВ отметил, что подразделения киевского "Беркута" не были в его подчинении.
На вопрос стороны обвинения, выполнял ли он незаконные приказы министра внутренних дел Виталия Захарченко относительно расстрелов на Майдане, Шуляк ответил:
"Нет, не выполнял, не получал".
Святошинский районный суд Киева в пятницу завершил почти 5-часовой видеодопрос Шуляка и перенес рассмотрение дела против 5 экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, на 6 декабря.
Валентина Романенко, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.