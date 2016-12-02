Яроша до сих пор не допросили по делам Евромайдана - Горбатюк

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Пятница, 2 декабря 2016, 21:42

Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош до сих пор не был допрошен по делам, которые касаются событий во время Революции Достоинства.

Об этом в эфире 112 телеканала сообщил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"На сегодняшний день Ярош не допрошен (в делах, касающихся событий Евромадана), хотя вызывался. И сейчас у нас есть договоренность, что он будет на допросе", - отметил он.

"Это один из недостатков следствия. Мы в первую очередь сосредоточены на расследовании непосредственно преступлений и лиц, которые были свидетелями самых резонансных и тяжких преступлений - убийств, избиений и тому подобного. Хотя, конечно, допрос Яроша является важным", - добавил Горбатюк.

Кроме того, начальник департамента спецрасследований ГПУ рассказал о том, из какого оружия были убиты митингующие. По его словам, только двое из них были застрелены из снайперской винтовки.

"Нигоян был убит охотничьим патроном. Жизневський и Нигоян были убиты пулями, которые использует только МВД (для принудительной остановки транспортных средств), таких пуль нет в свободной продаже, их поставляют правоохранительным органам", - отметил Горбатюк.

"Протестующих, которых убили до 20 февраля - это были охотничьи патроны, а 20 февраля убийства совершались с применением нарезного огнестрельного оружия - автоматов Калашникова, пули обнаружены 7,62 на 39. Также есть двое убитых пулями калибра, которые подходят именно к снайперской винтовке", - добавил он.

Ранее Ярош подтверждал, что встречался с бывшим президентом Виктором Януковичем 20 февраля.

Пятеро бывших сотрудников "Беркута" обвиняются в расстреле участников акций протеста на Майдане.

Темы: Евромайдан Ярош Генпрокуратура
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