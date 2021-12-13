Генштаб не сознается о роли Яроша. Тот проинспектировал свою добровольческую армию

Генеральный штаб ВСУ не раскрывает деталей сотрудничества с бывшим лидером "Правого сектора", командующим "Украинской добровольческой армией", бывшим нардепом Дмитрием Ярошем.

Источник: ответ ГШ на запрос "Украинской правды"

Детали: Из-за ликвидации института советников на общественных началах в ВСУ и созданием общественных экспертных групп, УП поинтересовалась судьбой участия Яроша в деятельности Генштаба. Нам отказались отвечать, ссылаясь на конфиденциальность запрашиваемой информации.

Дословно запрос УП к главнокомандующему Валерию Залужному: "Когда именно был назначен Вашим советником господин Дмитрий Ярош, как об этом он сообщил сам?

В связи с решением о прекращении деятельности института советников на общественных началах, какого числа Ярош был освобожден от этой должности?

Участвует ли он или планируется его участие в общественных экспертных группах, создание которых было анонсировано 20 ноября".

Дословно Генштаб: "С учетом того, что запрашиваемая информация в понимании закона Украины "О доступе к публичной информации" является конфиденциальной и охраняемой законом Украины "О защите персональных данных", ее разглашение может нанести существенный вред, а также нанести нарушение прав и законных интересов, являющихся прямым нарушением норм Конституции Украины и законодательства Украины..

Относительно вопроса участия в общественных экспертных группах сообщается, что участие будет осуществляться исключительно по желанию граждан, а остальные вопросы будут урегулированы соответствующими документами".

Дополнительно: После объявления о вступлении в должность советника главнокомандующего Ярош обратился к личному составу "Украинской добровольческой армии" с призывом быть готовыми встать на защиту государства.

12 декабря на своей странице в Facebook руководитель "УДА" отметил, что в последние недели совершил несколько важных поездок и провел ряд встреч и совещаний на тему отражения возможного полномасштабного вторжения Российской Федерации, или действия в случае обострения ситуации на восточном фронте.

Ярош уверяет, что "Украинская добровольческая армия", "в полном подчинении командования Вооруженных Сил Украины, готова к развертыванию частей и подразделений и эффективному противодействию, вместе со всем украинским народом, агрессивным планам извечного врага".