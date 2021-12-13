Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Генштаб не сознается о роли Яроша. Тот проинспектировал свою добровольческую армию

Понедельник, 13 декабря 2021, 12:46
ЗАЛУЖНЫЙ И ЯРОШ, ФОТО ИЗ FACEBOOK ЯРОША

Генеральный штаб ВСУ не раскрывает деталей сотрудничества с бывшим лидером "Правого сектора", командующим "Украинской добровольческой армией", бывшим нардепом Дмитрием Ярошем.

Источник: ответ ГШ на запрос "Украинской правды"

Детали: Из-за ликвидации института советников на общественных началах в ВСУ и созданием общественных экспертных групп, УП поинтересовалась судьбой участия Яроша в деятельности Генштаба. Нам отказались отвечать, ссылаясь на конфиденциальность запрашиваемой информации.

Дословно запрос УП к главнокомандующему Валерию Залужному: "Когда именно был назначен Вашим советником господин Дмитрий Ярош, как об этом он сообщил сам?

В связи с решением о прекращении деятельности института советников на общественных началах, какого числа Ярош был освобожден от этой должности?

Участвует ли он или планируется его участие в общественных экспертных группах, создание которых было анонсировано 20 ноября".

Дословно Генштаб: "С учетом того, что запрашиваемая информация в понимании закона Украины "О доступе к публичной информации" является конфиденциальной и охраняемой законом Украины "О защите персональных данных", ее разглашение может нанести существенный вред, а также нанести нарушение прав и законных интересов, являющихся прямым нарушением норм Конституции Украины и законодательства Украины..

Относительно вопроса участия в общественных экспертных группах сообщается, что участие будет осуществляться исключительно по желанию граждан, а остальные вопросы будут урегулированы соответствующими документами".

 

Дополнительно: После объявления о вступлении в должность советника главнокомандующего Ярош обратился к личному составу "Украинской добровольческой армии" с призывом быть готовыми встать на защиту государства.

12 декабря на своей странице в Facebook руководитель "УДА" отметил, что в последние недели совершил несколько важных поездок и провел ряд встреч и совещаний на тему отражения возможного полномасштабного вторжения Российской Федерации, или действия в случае обострения ситуации на восточном фронте.

Ярош уверяет, что "Украинская добровольческая армия", "в полном подчинении командования Вооруженных Сил Украины, готова к развертыванию частей и подразделений и эффективному противодействию, вместе со всем украинским народом, агрессивным планам извечного врага".

Валентина Романенко, УП
Темы: Ярош
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 15 декабря: ЕС и санкции в отношении России, нарушение ПДД окружением Зеленского

Зеленский определил три возможных формата переговоров с Путиным на примере войны на Кавказе

Сенат США одобрил оборонный бюджет из $300 млн для Украины

Борис Джонсон: Вторжение России в Украину станет катастрофой для всего мира

Италия запретила въезд даже вакцинированным туристам из Украины

Помощник Безлера получил 11 лет тюрьмы за издевательство над военнопленными

Все новости...
Ярош
Ярош призвал собратьев быть наготове
Ярош хочет, чтобы Украина помогла Польше дать "достойный отпор" Лукашенко на границе
Ярош заявил, что идет в советники главы ВСУ с "конкретными проектами"
Последние новости
23:50
Украина, Молдова и Грузия начнут координировать действия для получения перспектив вступления в ЕС
23:19
Арахамия о Гогилашвили: Если были угрозы, должно быть возбуждено дело
22:30
Греция требует с 19 декабря от всех туристов иметь ПЦР-тест для въезда в страну
21:53
На границе США и Мексики остановили 18 россиян
21:07
Зеленский: "Северный поток-2" – серьезный инструмент Берлина для разговора с Россией
20:58
Новости 15 декабря: ЕС и санкции в отношении России, нарушение ПДД окружением Зеленского
20:54
Банковая: ЕС рассматривает 5 путей ответа на агрессию РФ, но есть только один
20:49
Зеленский определил три возможных формата переговоров с Путиным на примере войны на Кавказе
20:47
Инфляция не достигнет цели НБУ в 2022 году – прогноз ICU
20:39
В Донецкой области депутат горсовета выпрыгнул из окна на глазах у сына – полиция
Все новости...