Ярош призвал собратьев быть наготове
Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош обратился к личному составу "Украинской добровольческой армии", которой руководит, с призывом быть готовыми встать на защиту государства.
Источник: Ярош в Facebook
Прямая речь: "Друзья и подруги, независимо от того, в каких вы находитесь партиях, общественных организациях, или ведете свой, отдельный от партийной политики и общественной активности, стиль жизни, призываю вас держать добровольческий строй.
Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция, снова будут нужны нашей Матери-Украине!
Контакты с командирами и штабами у всех вас есть…
Как говорит Комбат Черный: "То, что у гражданских людей такие счастливые лица на улицах городов и сел не значит, что враг не попрет в ближайшее время…". При этом, он лукаво улыбается…
Будьте готовы к защите государства!"
Предыстория:
- 2 ноября стало известно, что бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", бывший народный депутат Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
- 8 ноября он заявил, что Украина в случае необходимости должна предоставить помощь Польше, чтобы разрешить кризис на границе с Беларусью.