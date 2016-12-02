Новиков: Карпюка могут в понедельник этапировать

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Пятница, 2 декабря 2016, 22:57

Незаконно осужденного в России Николая Карпюка могут увезти по этапу.

Об этом заявил адвокат Илья Новиков.

"Мы сДоккой Исаевым побывали в СИЗО у Карпюка и Клыха. Николая в понедельник 5 декабря, судя по всему, увезут на этап. Он просил передать поклон всем, кто писал ему слова поддержки", - написал Новиков на своем Facebook.

В то же время, по его словам, Станислав Клых выглядит и чувствует себя лучше, поправился на 5 кг по сравнению с октябрем.

"Мы сообщили им все последние новости о происходящем дома и о событиях, которые могут повлиять на их возможный обмен. Спасибо всем, кто следит за ситуацией и участвует", - написал Новиков.

Как известно, Верховный суд Чечни 26 мая приговорил Карпюка и Клиха до 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитники отмечали, что из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия, Клых, который содержится в российском СИЗО, сошел с ума.

Украинская правда

Темы: Политзаключенные Росcия
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