Глава МИД Турции отменил визит в Украину

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Вторник, 20 декабря 2016, 11:17

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отменил запланированный на 20-21 декабря визит в Украину.

Об этом сообщает во вторник "Интерфакс-Украина", ссылаясь на посольство Турции в Украине.

"Визит перенесен и сегодня-завтра не состоится", – сообщил собеседник агентства в посольстве.

Ранее на сайте МИД Турции был анонсирован визит министра в Украину 20-21 декабря для подготовки заседания Совета сотрудничества высшего уровня.

Также были запланированы встречи Чавушоглу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, представителями крымских татар и турок-месхетинцев.

Как известно, 19 декабря в ходе выступления на открытии выставки "Россия глазами турок", в Анкаре было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова.

Молодой человек в черном костюме и галстуке, который прошел на выставку как охранник, несколько раз выстрелил в Карлова.

Нападавший был убит в ходе операции полиции.

Российский посол скончался от полученных ранений.

Министерство иностранных дел Турции осудило вооруженное нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова.

Позже стало известно, что человек, который убил российского посла, Мевлют Мерт Алтынташ работал в полиции Анкары.

Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган сделали заявления относительно убийства Карлова.

Темы: Турция МИД
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