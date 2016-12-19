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Путин и Эрдоган сделали заявления по убийству посла РФ в Турции

Понедельник, 19 декабря 2016, 21:09

Атака на посла России в Анкаре Андрея Карлова – это атака против народа и государства Турции.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении, распространенном в связи с покушением на посла РФ в Турции.

Он выразил соболезнование всему российскому народу, подчеркнув, что нападение на дипломатаэто провокация.

"Турция и Россия обладают достаточным опытом, который позволит не поддаться на провокации", - сказал президент.

По его словам, Анкара воспринимает атаку на посла России в качестве атаки против народа и государства Турции.

Эрдоган привлек внимание к тому факту, что атака на российского дипломата была совершена на фоне совместных шагов Турции и России в Сирии.

В то же время президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна точно знать, кто стоит за убийством Андрея Карлова.

"Следственный комитет Российской Федерации уже возбудил уголовное дело по факту убийства, ему поручено сформировать межведомственную рабочую группу, которой надлежит направиться в Анкару для участия вместе с турецкими партнерами в расследовании этого преступления", - заявил глава российского государства на совещании в Кремле.

Путин добавил, что соответствующая договоренность достигнута в его телефонном разговоре с президентом Турции. "Мы должны знать, кто направлял руку убийцы", - подчеркнул российский лидер.

Президент РФ выразил соболезнования родным и близким Карлова и поручил представить дипломата к государственной награде.

Путин также отметил, что ответом на убийство российского посла может быть только усиление борьбы с террором.

Как известно, вечером 19 декабря посол России в Турции Андрей Карлов был убит в результате нападения на открытии выставки "Россия глазами турок". Россия квалифицирует убийство дипломата как теракт.

Власти Турции задержала мать и сестру Мевлюта Мерта Алтынташа, который совершил убийство Карлова.

После установления личности террориста в доме родителей Алтынташа в городе Секе провинции Айдын был проведен обыск.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияТурция
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