Глава МЗС Туреччини скасував візит в Україну

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу скасував запланований на 20-21 грудня візит в Україну.



Про це повідомляє у вівторок "Інтерфакс-Україна", посилаючись на посольство Туреччини в Україні.



"Візит перенесено і сьогодні-завтра він не відбудеться", – повідомив співрозмовник агентства в посольстві.



Раніше на сайті МЗС Туреччини був анонсований візит міністра в Україну 20-21 грудня для підготовки засідання Ради співробітництва вищого рівня.



Також були заплановані зустрічі Чавушоглу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, представниками кримських татар і турок-месхетинців.

Як відомо, 19 грудня в ході виступу на відкритті виставки "Росія очима турків" в Анкарі було скоєно напад на посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

Молодий чоловік у чорному костюмі та краватці, який пройшов на виставку як охоронець, кілька разів вистрелив у Карлова.

Нападника було вбито в ході операції поліції.

Російський посол помер від отриманих поранень.

Міністерство закордонних справ Туреччини засудило збройний напад на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова.

Пізніше стало відомо, що чоловік, який вбив російського посла у Туреччині, Мевлют Мерт Алтинташ працював у поліції Анкари.

Президент РФ Володимир Путін і глава Туреччини Тайіп Ердоган зробили заяви щодо вбивства Карлова.