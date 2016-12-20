Глава МЗС Туреччини скасував візит в Україну
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу скасував запланований на 20-21 грудня візит в Україну.
Про це повідомляє у вівторок "Інтерфакс-Україна", посилаючись на посольство Туреччини в Україні.
"Візит перенесено і сьогодні-завтра він не відбудеться", – повідомив співрозмовник агентства в посольстві.
Раніше на сайті МЗС Туреччини був анонсований візит міністра в Україну 20-21 грудня для підготовки засідання Ради співробітництва вищого рівня.
Також були заплановані зустрічі Чавушоглу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, представниками кримських татар і турок-месхетинців.
Як відомо, 19 грудня в ході виступу на відкритті виставки "Росія очима турків" в Анкарі було скоєно напад на посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.
Молодий чоловік у чорному костюмі та краватці, який пройшов на виставку як охоронець, кілька разів вистрелив у Карлова.
Нападника було вбито в ході операції поліції.
Російський посол помер від отриманих поранень.
Міністерство закордонних справ Туреччини засудило збройний напад на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова.
Пізніше стало відомо, що чоловік, який вбив російського посла у Туреччині, Мевлют Мерт Алтинташ працював у поліції Анкари.
Президент РФ Володимир Путін і глава Туреччини Тайіп Ердоган зробили заяви щодо вбивства Карлова.
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