За бюджет будут голосовать две фракции

Депутатские фракции БПП и "Народный фронт" готовы поддержать госбюджет на 2017 год.

Об этом "Украинской правде" рассказали депутаты этих фракций.

"Спецконфискацию не проголосовали, все увидели, что БПП не добавляет голосов. Но за бюджет голосовать, это понятно", - сказал один из депутатов фракции НФ.

В то же время члены Радикальной партии не дают четкого ответа относительно поддержки или неподдержки госбюджета.

"Как Бог на небе решит - такое и будет голосование", - заявил депутат от РП Дмитрий Линько. Во фракции "Самопомич" депутаты так же не дают ответа на этот вопрос, объясняя, что заседание фракции по бюджету состоится после обеда.

"Я думаю, что большую часть голосов мы не дадим, но некоторые проголосуют", - отметил один из депутатов фракции. Собеседники УП во фракции БПП отметили, что сейчас идут переговоры с группами.

"На прошлой неделе "Воля" говорила, что все о'кей. Сейчас что-то начали торговаться", - говорит собеседник, добавляя, что переговорщиком от "Воли народа" является Олесь Довгий.

Что касается группы "Видродження", то утром Евгений Геллер вел переговоры относительно голосования с премьер-министром Владимиром Гройсманом. "Хомутынник с ним раньше уже говорил. Группа соберется после комитета, будем решать", - отметил собеседник в группе "Видродження".

В то же время лидер фракции лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что они не будут голосовать за бюджет, передает ее сайт.

Кроме того, Тимошенко подчеркнула, что "Батькивщина" подает в НАБУ, ГПУ и СБУ заявления о преступлении спикера Андрея Парубия, поскольку он подписал законопроект к рассмотрению во втором чтении к рассмотрению без антикоррупционных изменений, которые приняли в первом чтении.

Фракция "Оппоблока" также не будет голосовать за принятие бюджета. Такую позицию с трибуны Рады озвучил сопредседатель фракции ОБ в парламенте Александр Вилкул.

Роман Кравец, Татьяна Кусок, УП