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За бюджет голосуватимуть дві фракції

Вівторок, 20 грудня 2016, 12:16

Депутатські фракції БПП та "Народний фронт" готові підтримати держбюджет на 2017 рік.

Про це "Українській правді" розповіли депутати цих фракцій.

"Спецконфіскацію не проголосували, всі побачили, що БПП не додає голосів. Але за бюджет голосуватимемо, це зрозуміло", - сказав один з депутатів фракції НФ.

Водночас члени Радикальної партії не дають чіткої відповіді стосовно підтримки чи непідтримки держбюджету.

"Як Бог на небі вирішить - таке і буде голосування", - заявив депутат від РП Дмитро Лінько.

У "Самопомочі" депутати так само не дають відповіді на це запитання, пояснюючи, що засідання фракції щодо бюджету відбудеться після обіду.

"Я думаю, що більшу частину голосів ми не дамо, але деякі проголосують", - зазначив один з депутатів фракції.

Співрозмовники УП у фракції БПП зазначили, що наразі відбуваються переговори з групами.

"Минулого тижня "Воля" казала, що все о'кей. Зараз щось торгуватися почали", - говорить співрозмовник, додаючи, що переговірником від "Волі народу" є Олесь Довгий.

Стосовно групи "Відродження", то зранку Євгеній Гєллер вів перемовини стосовно голосування з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

"Хомутиннік з ним раніше вже говорив. Група збереться після комітету, будемо вирішувати", - зазначив співрозмовник у групі "Відродження"

Водночас лідер фракції лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що вони не голосуватимуть за бюджет, передає її сайт.

Окрім цього, Тимошенко наголосила, що "Батьківщина" подає до НАБУ, ГПУ та СБУ заяви про злочин спікера Андрія Парубія, оскільки він підписав законопроект до розгляду в другому читанні до розгляду без антикорупційних змін, які ухвалили у першому читанні.

Фракція "Опоблоку" також не буде голосувати за прийняття бюджету. Таку позицію з трибуни Ради озвучив співголова фракції ОБ в парламенті Олександр Вілкул.

Роман Кравець, Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: бюджет
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