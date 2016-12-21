Депутаты планируют установить себе зарплаты от 26 тысяч

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Среда, 21 декабря 2016, 18:25

Зарплаты депутатов в 2017 году составит от 25 920 гривен в обычного члена парламентского комитета или комиссии до 32 000 гривен у председателя Верховной Рады.

Об этом говорится в приложениях к соответствующему проекту постановления, которые есть в распоряжении "Украинской правды".

Кроме того, документ предусматривает выделение на одного депутата 28 510 гривен в год на проезд по территории Украины, 168 тысяч гривен – на компенсацию аренды жилья, 4900 гривен на междугородные телефонные разговоры, 4000 гривен на командировки помощников, 2670 – на аренду и содержание помещений в избирательных округах и 750 гривен на канцелярские принадлежности.

Согласно документу, в целом расходы на обеспечение работы Рады в 2017 году будут увеличены до 1 миллиарда 128 миллионов 399 тысяч 400 гривен.

По данным УП, соответствующее постановление Верховная Рада планирует рассмотреть в пятницу.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада зарплаты
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Комментарии — 5
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IP: 91.200.113.---Mawron_ua21.12.2016 22:58
Заслужили. Давно пора переходити до капіталізму.
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IP: 46.172.153.---vlad21.12.2016 20:27
Про пенсіонерів вони забули..... А собі в рази... Це ганьба!!! В такий важкий для України час зробити собі зарплати, які на порядок - два більші від зарплат чи пенсій пересічних українців. Як працює ВР, ми всі бачимо. Якби так працювали і прості люди, то Україна давно б пішла з торбою по світу... Ні совісті, ні честі.... Так же не можна... Це справжній ГЕНОЦИД українського народу. Він ось ось не витримає.......І що тоді буде, можна тільки догадуватись....
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IP: 159.224.186.---vitaliy4921.12.2016 19:26
Цiна зради народу...
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IP: 207.244.86.---Serhii Maksimov21.12.2016 18:42
А как насчет 3200???? Не ХО????
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IP: 132.208.12.---pylypivan21.12.2016 18:36
Від 25тис до 250тис?
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