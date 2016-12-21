Депутаты планируют установить себе зарплаты от 26 тысяч

Зарплаты депутатов в 2017 году составит от 25 920 гривен в обычного члена парламентского комитета или комиссии до 32 000 гривен у председателя Верховной Рады.

Об этом говорится в приложениях к соответствующему проекту постановления, которые есть в распоряжении "Украинской правды".

Кроме того, документ предусматривает выделение на одного депутата 28 510 гривен в год на проезд по территории Украины, 168 тысяч гривен – на компенсацию аренды жилья, 4900 гривен на междугородные телефонные разговоры, 4000 гривен на командировки помощников, 2670 – на аренду и содержание помещений в избирательных округах и 750 гривен на канцелярские принадлежности.

Согласно документу, в целом расходы на обеспечение работы Рады в 2017 году будут увеличены до 1 миллиарда 128 миллионов 399 тысяч 400 гривен.

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По данным УП, соответствующее постановление Верховная Рада планирует рассмотреть в пятницу.

Украинская правда