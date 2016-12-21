Контактная группа согласовала новый "режим тишины" на Донбассе

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Среда, 21 декабря 2016, 18:48

Члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины заявляют, что поддерживают режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик в среду по окончании заседания.

"От имени трехсторонней контактной группы я хотел бы сейчас сделать следующее заявление... Мы, члены Трехсторонней контактной группы и представители ОРДО и ОРЛО подчеркиваем необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими праздниками, подтверждаем свою приверженность к соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с 00 часов 24 декабря этого года по киевскому времени", - сказал он.

По его словам следующее заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет 16 января 2017.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО Новый год
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Комментарии — 5
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IP: 93.74.43.---Spirito21.12.2016 21:38
РФ планує встигнути відбити ключову висоту на Світлодарській дузі,наприклад,
що "тишу" не оголошують сьогодні.
Після підписання другого мінська РФ окупувала Дебальцево.
А "цивілізований світ" не припинив вимагати від Києва
"особливий статус".
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IP: 93.74.43.---Spirito21.12.2016 21:18
"Режим тиші" - це добре.
Але,до якої межі готові нинішні управляючі
колоніальними територіями від Кремля знущатися
з жителів ОРДЛО і бути зброєю в руках Кремля
проти України? Прозріння можливе?
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IP: 193.254.220.---Taras Orel21.12.2016 20:28
David Gozman:
Как только, ВСУ получают по зубам после своих провокаций, так сразу контактная группа инициирует режим тишины!
Швидше як тільки орки починають на ЗСУ лізти, то їм одразу намаються вправити те, чого нема - мізки
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IP: 93.106.92.---David Gozman21.12.2016 20:04
Как только, ВСУ получают по зубам после своих провокаций, так сразу контактная группа инициирует режим тишины!
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IP: 193.254.220.---Taras Orel21.12.2016 19:10
Це вже яка спроба "повного припинення"?
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