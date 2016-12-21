Контактная группа согласовала новый "режим тишины" на Донбассе

Члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины заявляют, что поддерживают режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик в среду по окончании заседания.



"От имени трехсторонней контактной группы я хотел бы сейчас сделать следующее заявление... Мы, члены Трехсторонней контактной группы и представители ОРДО и ОРЛО подчеркиваем необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими праздниками, подтверждаем свою приверженность к соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с 00 часов 24 декабря этого года по киевскому времени", - сказал он.



По его словам следующее заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет 16 января 2017.



Украинская правда