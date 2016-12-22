"Фискалы" с размахом отгуляли корпоратив – журналист

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Четверг, 22 декабря 2016, 08:51
Дмитрий Гнап

Государственная фискальная служба шикарно провела корпоративную вечеринку в отдельном павильоне на киевском ВДНХ.

Об этом пишет журналист программы "Слідство. Інфо" Дмитрий Гнап в Facebook.

"Государственная фискальная служба с размахом зафигачила корпоратив. Сняли целый павильон на ВДНХ. Жратва была от "Мировой карты", – написал он.

"Развлечения: шоу "Вартові мрій", выступления поп-звезд. Гуляли порядка 1 тысячи работников ГФС. Еще раз: одна тысяча гостей. Прикиньте так себе расходы", – добавил Гнап.

По данным журналиста, открывал праздник лично глава ГФС Роман Насиров.

"Все в лучших традициях Клименко", – считает Гнап, анонсируя развитие этой темы.

"Украинская правда" направила информационный запрос в Государственную фискальную службу, устно в пресс-службе ничего по этому поводу сказать не смогли.

Темы: Фискальная служба Насиров деньги бюджет
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Комментарии — 20
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IP: 195.66.156.---Olga Rushchak22.12.2016 14:18
Ті п...ри за свої не гуляють ніколи.
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IP: 213.227.214.---hobit22.12.2016 12:53
И государство хочет чтобы мы платили налоги глядя как гуляют эти твари???...
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IP: 193.17.75.---Zi_shody122.12.2016 12:09
Опять таки: "гульнули на славу..." Какими мерками меряли это? Мерками голытьбы? Они погуляли обычно, даже скромно по их меркам, и опять дали в штангу: не угодили голытьбе)))))
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IP: 193.17.75.---Zi_shody122.12.2016 12:07
Опять таки: "гульнули на славу..." Какими мерками меряли это? Мерками голытьбы? Они погуляли обычно, даже скромно по их меркам, и опять дали в штангу: не угодили голытьбе)))))
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IP: 46.98.144.---ukrru22.12.2016 11:55
dekster:
Нема слів!!!! І це за державні кошти, тобто кожний робітник, касир, водій, ванітар, пожежник, вантажник і т. п. зкинулись на цю королівську пянку під час війни. Питання до влади: ПОКАРАЄТЕ ЦИХ ВИРОДКІВ, ПОЗНІМАЄТЕ З ПОСАД ???!!!
Хм... Так вони і є влада!
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