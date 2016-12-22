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"Фіскали" з розмахом відгуляли корпоратив – журналіст

Четвер, 22 грудня 2016, 07:51
Фіскали з розмахом відгуляли корпоратив – журналіст
Дмитро Гнап

Державна фіскальна служба розкішно провела корпоративну вечірку в окремому павільйоні на київському ВДНГ.

Про це пише журналіст програми "Слідство. Інфо" Дмитро Гнап у Facebook.

"Державна фіскальна служба з розмахом зафігачила корпоратив. Зняли цілий павільйон на ВДНГ. Їдло було від "Міровой карти", – написав він.

"Розваги: шоу "Вартові мрій", виступи поп-зірок. Гуляло близько 1 тисячі працівників ДФС. Ще раз: одна тисяча гостей. Прикиньте так собі витрати", – додав Гнап.

За даними журналіста, відкривав свято особисто голова ДФС Роман Насіров.

"Усе в найкращих ненажерливих традиціях Клименка", – вважає Гнап, анонсуючи розвиток цієї теми.

"Українська правда" спрямувала інформаційний запит до Державної фіскальної служби, усно у прес-службі нічого з цього приводу сказати не змогли.

Теми: Фіскальна службаНасіровгрошібюджет
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