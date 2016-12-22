"Фискалы" с размахом отгуляли корпоратив – журналист
Государственная фискальная служба шикарно провела корпоративную вечеринку в отдельном павильоне на киевском ВДНХ.
Об этом пишет журналист программы "Слідство. Інфо" Дмитрий Гнап в Facebook.
"Государственная фискальная служба с размахом зафигачила корпоратив. Сняли целый павильон на ВДНХ. Жратва была от "Мировой карты", – написал он.
"Развлечения: шоу "Вартові мрій", выступления поп-звезд. Гуляли порядка 1 тысячи работников ГФС. Еще раз: одна тысяча гостей. Прикиньте так себе расходы", – добавил Гнап.
По данным журналиста, открывал праздник лично глава ГФС Роман Насиров.
"Все в лучших традициях Клименко", – считает Гнап, анонсируя развитие этой темы.
"Украинская правда" направила информационный запрос в Государственную фискальную службу, устно в пресс-службе ничего по этому поводу сказать не смогли.