Рада отклонила предложения по возмещению за жилье на Донбассе

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Четверг, 22 декабря 2016, 12:09

Верховная Рада отклонила два проекта закона о возмещении гражданам убытков за разрушенное или поврежденное во время проведения антитеррористической операции частное жилье.

Основной законопроект №4301, который профильный комитет предлагал принять за основу, набрал в первом чтении лишь 130 голосов, а альтернативный – №4301-1, среди авторов которого есть Наталья Королевская, – получил еще меньше поддержки: 83 "за".

Предложение вернуть в комитет на повторное чтение законопроект №4301 набрал 174 голоса, предложение вернуть оба документа на доработку субъекту законодательной инициативы также не получила поддержки, хотя голосовали трижды.

В основном законопроекте речь идет о жилье, которое пострадало "во время проведения антитеррористической операции", а в альтернативном – "вследствие" проведения АТО.

Проектом закона №4301 предлагалось зафиксировать, что "возмещение убытков осуществляется на протяжении 2016-2017 годов за счет средств государственного бюджета по отдельной бюджетной программе, предусмотренной Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины".

При этом возмещение убытков осуществлялось бы по результатам обследования специально созданной комиссией объектов, расположенных в Донецкой и Луганской областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий и населенных пунктов на линии столкновения.

Законопроект Королевской не предусматривает временных и территориальных рамок возмещения ущерба. Согласно ему, "государство берет на себя ответственность за причиненный ущерб населению" и обязуется возместить убытки за разрушенное "вследствие АТО жилье"; издержки на восстановление жилья до состояния, пригодного для проживания; самостоятельно понесенные населением траты на восстановление (ремонт) жилья до вступления в силу этого законопроекта.

Среди замечаний звучало, в частности, что к разрушению жилья привела агрессия России, а не АТО.

Виктор Пинзеник также отметил, что никто не взялся подсчитать возможные расходы, – а по его мнению, "это сумма в десятки миллиардов гривен". Также депутата интересует, "кто будет осваивать эти деньги". Поэтому он призвал в данной редакции не поддерживать законопроект.

Со своей стороны, вице-спикер Ирина Геращенко посоветовала авторам инициативы "подумать над названием" и очень внимательно относиться к содержанию законопроекта.

Она отметила, что в этом году парламентарии направили почти 4 миллиарда гривен дополнительно на Донецкую и Луганскую области для восстановления инфраструктуры.

"Как уполномоченный президента по мирному урегулированию на следующей неделе вместе с профильным министром мы посетим Донбасс для того, чтобы промониторить, как потрачены эти деньги. И так же я считаю, что должен быть полный отчет об этом в парламенте: на что пошла каждая копейка, которую парламент и правительство выделили на восстановление инфраструктуры", – сказала Геращенко.

"И если там есть кражи или мародерство – то за это должно быть самое жесткое наказание", – добавила она.

Алена Рощенко, УП

Темы: Донбасс Верховная Рада деньги АТО
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