Рада відхилила пропозиції щодо відшкодування за житло на Донбасі

Верховна Рада відхилила два проекти закону щодо відшкодування громадянам збитків за зруйноване чи пошкоджене під час проведення антитерористичної операції приватне житло.

Основний законопроект №4301, який профільний комітет пропонував прийняти за основу, набрав у першому читанні лише 130 голосів, а альтернативний – №4301-1, серед авторів якого є Наталя Королевська, – отримав ще менше підтримки: 83 "за".

Пропозиція повернути в комітет на повторне читання законопроект №4301 набрав 174 голоси, пропозиція повернути обидва документи на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи також не здобула підтримки, хоча голосували тричі.

В основному законопроекті йдеться про житло, яке постраждало "під час проведення антитерористичної операції", а в альтернативному – "внаслідок" проведення АТО.

Проектом закону №4301 пропонувалося зафіксувати, що "відшкодування збитків здійснюється протягом 2016-2017 років за рахунок коштів державного бюджету за окремою бюджетною програмою, передбаченою Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України".

При цьому відшкодування збитків здійснювалося б за результатами обстеження спеціально створеною комісією об’єктів, розташованих у Донецькій та Луганській областях, за винятком непідконтрольних Києву територій та населених пунктів на лінії зіткнення.

Законопроект Королевської не передбачає часових та територіальних рамок відшкодування шкоди. Згідно з ним, "держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду населенню" та зобов'язується відшкодувати збитки за зруйноване "внаслідок АТО житло"; витрати на відновлення житла до стану, придатного для проживання; самостійно понесені населенням витрати на відновлення (ремонт) житла до набуття чинності цим законопроектом.

Серед зауважень лунало, зокрема, що до руйнації житла призвела агресія Росії, а не АТО.

Віктор Пинзеник також зазначив, що ніхто не взявся підрахувати можливі видатки, – а на його думку, "це сума в десятки мільярдів гривень". Також депутата цікавить, "хто буде освоювати ці гроші". Тому він закликав у даній редакції не підтримувати законопроект.

Зі свого боку, віце-спікер Ірина Геращенко порадила авторам ініціативи "подумати над назвою" і дуже уважно ставитися до змісту законопроекту.

Вона зазначила, що цього року парламентарі спрямували майже 4 мільярди гривень додатково на Донецьку й Луганську області для відновлення інфраструктури.

"Як уповноважений президента з мирного врегулювання наступного тижня разом із профільним міністром ми відвідаємо Донбас для того, щоб промоніторити, як витрачені ці гроші. І так само я вважаю, що має бути повний звіт про це в парламенті: на що пішла кожна копійка, яку парламент і уряд виділили на відновлення інфраструктури", – сказала Геращенко.

"І якщо там є крадіжки чи мародерство – то за це має бути найжорсткіше покарання", – додала вона.

Олена Рощенко, УП