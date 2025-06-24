Стало известно, когда подпишут соглашение о Спецтрибунале для преступления агрессии РФ

Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению российской агрессии подпишут 25 июня.

Источник: член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук в Facebook, "Европейская правда"

Детали: Нардеп рассказала, что во вторник состоится внеочередное заседание Комитета министров Совета Европы, на котором генсека организации Алена Берсе должны уполномочить на подписание с Украиной соглашения о создании Специального трибунала для преступления агрессии.

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"А уже завтра – действительно историческое событие. То, что казалось лишь мечтой о справедливости, совсем скоро станет реальностью. Украина вместе с Советом Европы подпишет соглашение, которое приблизит привлечение РФ к ответственности", – пишет Кравчук.

Стоит отметить, что на 25 июня также запланирован первый визит в Совет Европы президента Украины Владимира Зеленского.

Предыстория:

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Комитет министров Совета Европы запустил юридическую процедуру по созданию Специального трибунала 14 мая. Перед тем процесс получил политическое одобрение на специальном саммите во Львове 9 мая.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас надеется на первые решения трибунала уже в 2026 году.

Отметим, подсудимыми в рамках трибунала за преступление агрессии России против Украины будут не только руководители РФ.

Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге"