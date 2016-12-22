Использования запрещенного оружия на Донбассе выросло на 300% – Хуг

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Четверг, 22 декабря 2016, 13:42

В течение прошлой недели обстрелы в зоне АТО резко выросли по сравнению с неделей до того.

Об этом в четверг на брифинге заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам, в целом количество случаев нарушения режима тишины возросла на 75%, а использование запрещенного Минскими соглашениями оружия – на 300%.

Кроме того, по его словам, наблюдатели зафиксировали по меньшей мере 985 взрывов, вызванных огнем из минометов, танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Для сравнения, за неделю до того было зафиксировано лишь 242 таких взрыва.

Из них 843 взрыва были зафиксированы в течение выходных в районах к югу и юго-востоку от Светлодарска. По словам Хуга, на эту горячую точку приходится половина от всего количества нарушений.

"За этими сухими фактами кроется колоссальное повышение уровня насилия", – констатировал Хуг.

Кроме того, по его словам, в воскресенье за 6 часов наблюдатели слышали 700 взрывов, 680 из которых оценили как выстрелы артиллерии калибром 122 мм и 20 танковых взрывов.

В Дебальцево, которое контролируется "ДНР", наблюдатели ночью в субботу слышали 12 выстрелов из реактивных систем залпового огня. На следующий день – слышали еще 43 такие выстрелы, а также 1900 взрывов неопределенного происхождения.

"Боевая активность и до сих пор не угасает в районе Светлодарска и Дебальцево. Только вчера зафиксировали более 1100 взрывов. Патрули вынуждены были отступить и до конца не уверены, что сейчас там происходит", – добавил он.

Для сравнения он заявил, что за предыдущую неделю наблюдатели зафиксировали только 15 разрывов минометных мин в этом секторе.

На треугольнике Авдеевка – Ясиноватая – Донецкий аэропорт приходится большинство остальных насильственных действий за прошедшую неделю, 1/4 от общего количества.

Он добавил, что особенно горячо было в пятницу – тогда с центра Донецка наблюдатели слышали 504 взрывы на расстоянии 6 – 10 км на северо-запад.

Остальные четверть нарушений произошли возле Мариуполя, Горловки, в западной части Луганской области и на западной и юго-западной окраине Донецка. По его словам, там было зафиксировано самое худшее насилие с августа.

Он добавил, что за исключением 1 сентября, с начала года не было ни одного дня, без нарушения режима тишины, а за целый год зафиксировано более 300 тысяч нарушений режима тишины. Большинство – с применение запрещенного вооружения.

Также Хуг рассказал, что в понедельник наблюдатели в подконтрольном правительству Украины Луганском видели свежую воронку лишь по 150 м от детского сада, одно из окон которого было выбито взрывной волной. Тогда же они слышали, как 2 мины разорвались в 500 м от них.

Неделей ранее, по его словам, наблюдатели были в подконтрольной боевикам "ДНР" Саханке и там зафиксировали воронку от 120 мм артиллерийского снаряда в 20 м от школы.

Хуг также добавил, что на КПВВ "Майорськ" в среду наблюдатели видели тело мужчины, которого застрелили в голову несколькими часами ранее.

В целом, по его словам, с января до ноября зафиксировали 83 летальные случаи и 305 случаев ранения гражданского населения.

Олег Шанковский, УП

Темы: АТО обстрел война ОБСЕ
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