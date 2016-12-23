НАПК готово предоставить НАБУ доступ к реестрам деклараций

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Пятница, 23 декабря 2016, 12:24

Директор НАБУ Артем Сытник и председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак договорились создать рабочую группу для решения технических вопросов обеспечения быстрого доступа работников НАБУ в реестр деклараций.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК на официальном сайте ведомства.

"Для решения технических вопросов обеспечения скорейшего доступа работников Национального антикоррупционного бюро Украины в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления будет создана рабочая группа", - сказано в сообщении.

Кроме того, Корчак подтвердила готовность Агентства способствовать Бюро получить доступ в максимально сжатые сроки.

Как известно, 17 ноября НАБУ зарегистрировало первые уголовные производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в электронной декларациях.

12 декабря НАБУ начало расследование еще семь уголовных производств.

Украинская правда

Темы: НАБУ декларация НАПК
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IP: 93.74.65.---Евгения Гашинская23.12.2016 12:51
А толк будет от этого? Набу пока себя проявило не очень, особенно в квартирном деле Лещенко. Стоит ли ожидать, что они будут там разбираться? За время их работы они ни на одного крупного коррупционера не завели дело, которое бы дошло до суда.
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