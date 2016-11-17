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4 нардепів покарають за приховування в е-деклараціях

Четвер, 17 листопада 2016, 13:05

4 народних депутатів не повідомили Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни в майновому стані.

Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури у четвер.  

"Генпрокуратура встановила факти неподання та несвоєчасного подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані нардепів та інших суб’єктів декларування", - сказано у повідомленні.

Вказується, що 4 народні депутати, які після 1 вересня 2016 року придбали транспортні засоби або отримали дохід від відчуження нерухомого або рухомого майна, у десятиденний строк не повідомили про це НАЗК.

"Так, один з народних обранців не повідомив НАЗК про придбання мотоциклу Harley-Davidson, 2012 року випуску за 141 тис. грн, а другий – автомобіля Toyota Land Cruiser, 2012 року випуску за 0,5 млн грн. Інший народний депутат України не подав електронне повідомлення про отримання доходу в розмірі 100 тис грн від відчуження автомобіля Lexus LX 570, 2010 р.в", - сказано у повідомленні.

Невиконання цих вимог є правопорушенням, пов’язаним з корупцією, і має наслідком адміністративну відповідальність, передбачену ч. 2 ст. 1726 КУпАП.

Генпрокуратура повідомляє, що направила відповідні матеріали у НАЗК, яке повинно притягнути порушників до відповідальності. 

Українська правда

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Теми: деклараціїНАЗК
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