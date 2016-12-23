Менеджер Ефремова организовала поставку товаров в "ЛНР" на 59 млн грн

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Пятница, 23 декабря 2016, 13:42

Директор компании "Юнион Трейд Групп" поставила на территорию ОРЛО товаров на 58,95 млн грн.

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 17 декабря.

По информации следователей, подозреваемая фактически руководила деятельностью еще одной фирмы ООО "Альтрейд" и организовала поставки товара в ОРЛО в декабре 2015 года, а также в августе 2016 - на общую сумму 58,95 млн грн.

Согласно таможенных деклараций, товары вроде поставлялись в Азербайджан компании "NIBELA AZ". Однако, как утверждают в СБУ, фактически товары ввозились на временно оккупированную территорию Луганской области с целью обеспечения незаконно созданных "органов власти ОРЛО".

Директором "Юнион Трейд Групп" до недавнего времени была Наталья Толок. Она пришла на эту должность в 2010 году, когда "Юнион Трейд Групп" была приобретена ООО "ДС-8" сына Александра Ефремова - Игоря Ефремова. В 2013-м владельцем "Юнион Трейд Групп" стала кипрская компания "Изикепитл Консалдинг Лимитед".

Женщине сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 УК - финансирование сепаратизма. По решению суда, она взята под стражу до 11 февраля 2017 года. Сейчас по делу всего пятеро подозреваемых. Информации об арестах остальных участников пока нет.

Как известно, 19 декабря генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании группы лиц, которая в 2015-2016 гг. организовала незаконные поставки продуктов питания на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей через псевдоэкспорт с назначением Грузия, Азербайджан, Иран на сумму более 1,5 млрд грн.

Луценко обнародовал фотографии кормильцев "ЛНР"/"ДНР" и сообщил, что организаторы схемы также получили из украинского бюджета возмещение НДС на более 260 млн грн.
Ранее Луценко пообещал, что в начале следующего года суд рассмотрит дело по обвинению председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова.

Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных преступлений: завладении имуществом (ст. 191 ч. 5 УК) совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий (ст. 110 ч. 3 УК); совершении организационного и иного содействия созданию террористической организации "ЛНР" (ст. 258-3, ч. 1 УК).

Ирина Салий для УП

Темы: Донбасс АТО контрабанда
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