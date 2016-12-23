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Менеджер Єфремова організувала поставку товарів в ОРЛО на 59 млн

П'ятниця, 23 грудня 2016, 12:42

Директорка компанії "Юніон Трейд Груп" поставила на територію ОРЛО товарів на 58,95 млн грн.

Про це свідчить ухвала Печерського райсуду Києва від 17 грудня.

За інформацією слідчих, підозрювана фактично керувала діяльністю ще однієї фірми ТОВ "Альтрейд" і організувала поставки товару в ОРЛО у грудні 2015-го, а також у серпні 2016 року – на загальну суму 58,95 млн грн.

Відповідно до митних декларацій, товари начебто поставлялися в Азербайджан компанії "NIBELA AZ". Однак, як стверджують у СБУ, фактично товари ввозилися на тимчасово окуповану територію Луганської області з метою забезпечення незаконно створених "органів влади ОРЛО".

Директором "Юніон Трейд Груп" донедавна була Наталія Толок. Вона прийшла на цю посаду у 2010 році, коли "Юніон Трейд Груп" була придбана ТОВ "ДС-8" сина Олександра Єфремова – Ігоря Єфремова. У 2013-му власником "Юніон Трейд Груп" стала кіпрська компанія "Ізікепітл Консалдінг Лімітед".

Жінці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 110-2 ККУ – фінансування сепаратизму. За рішенням суду, її взято під варту до 11 лютого 2017 року. Наразі у справі всього п’ятеро підозрюваних. Інформації про арешти решти учасників поки що немає.

Як відомо, 19 грудня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання групи осіб, яка у 2015-2016 рр. організувала незаконне постачання продуктів харчування на окуповані території Донецької та Луганської областей через псевдоекспорт із призначенням Грузія, Азербайджан, Іран на суму понад 1,5 млрд грн.

Луценко оприлюднив фотографії годувальників "ЛНР"/"ДНР" і повідомив, що організатори схеми також отримали з українського бюджету відшкодування ПДВ на понад 260 млн грн.

Раніше Луценко пообіцяв, що на початку наступного року суд розгляне справу за обвинуваченням голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді 7-го скликання Олександра Єфремова.

Єфремов підозрюється в скоєнні низки кримінальних правопорушень: заволодінні майном (ст. 191 ч. 5 КК); вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ст. 110 ч. 3 КК); вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню терористичної організації "ЛНР" (ст. 258-3, ч. 1 КК).

Ірина Салій для УП

Теми: ДонбасАТОконтрабанда
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