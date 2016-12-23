Путин не считает, что Россия виновата в войне в Украине

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Пятница, 23 декабря 2016, 14:23

Президент России Владимир Путин не считает, что Россия виновата в войне на Донбассе и других трагедиях, которые произошли в Украине за последние три года.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в пятницу.

"Мы не считаем себя виноватыми в том, что все это произошло. Не мы были инициаторами", – сказал он.

Путин традиционно повторил, что причиной всех бед стал "госпереворот" в Киеве, а "присоединение" Крыма стало следствием нежелания самих крымчан мириться этим.

Также он раскритиковал Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, которое, по его мнению, стало первопричиной всех событий, но так и не было имплементировано.

Путин также усомнился в возможности введения безвизового режима для украинцев в ЕС.

"Мы говорим о безвизовом режиме для граждан Украины. Но и то под большим вопросом, а если и будет, то в урезанном виде и поставят эмигрантов из  – совершенно очевидно! – трудовых эмигрантов из Украины в Европе в совершенно неподобаемое положение", – заявил он.

По его мнению, это все нужно было делать "вместе и без рывков", а также договариваться с Россией о совместной работе.

Как известно, 21 декабря международная команда расследователей Bellingcat опубликовала большой и подробный отчет о массовых артиллерийских обстрелах Украины с территории России в 2014 году.

"Учитывая частоту, пространственное распределение и масштаб артиллерийских атак в этом отчете, невозможно считать эти атаки просто случайностью или действиями боевиков. Эти атаки могут лишь считаться актами войны Российской Федерации против Украины", – говорилось в отчете.

В результате этой войны количество погибших на Донбассе уже превысило 10 тысяч человек.

Олег Шанковский, УП

Темы: Путин война АТО
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