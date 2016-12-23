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Путін не вважає, що Росія винна у війні в Україні

П'ятниця, 23 грудня 2016, 13:23

Президент Росії Володимир Путін не вважає, що Росія винна у війні на Донбасі та інших трагедіях, що сталися в Україні за останні три роки.

Про це він заявив під час прес-конференції в п'ятницю.

"Ми не вважаємо себе винуватими в тому, що все це сталося. Не ми були ініціаторами", – сказав він.

Путін традиційно повторив, що причиною всіх бід став "державний переворот" у Києві, а "приєднання" Криму стало наслідком небажання самих кримчан із цим миритися.

Також він розкритикував Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, яка, на його думку, стала першопричиною всіх подій, але так і не була імплементована.

Путін також висловив сумнів у можливості запровадження безвізового режиму для українців до ЄС.

"Ми говоримо про безвізовий режим для громадян України. Але і то під великим питанням, а якщо і буде, то в урізаному вигляді і поставлять емігрантів з – абсолютно очевидно! – трудових емігрантів з України в Європі в абсолютно неналежне положення", – заявив він.

На його думку, це все треба було робити "разом і без ривків", а також домовлятися з Росією про спільну роботу.

Як відомо, 21 грудня міжнародна команда розслідувачів Bellingcat опублікувала великий і докладний звіт про масові артилерійські обстріли України з території Росії в 2014 році.

"Враховуючи частоту, просторовий розподіл і масштаб артилерійських атак в цьому звіті, неможливо вважати ці атаки просто випадковістю або діями бойовиків. Ці атаки можуть вважатися актами війни Російської Федерації проти України", – говорилося у звіті.

В результаті цієї війни кількість загиблих на Донбасі вже перевищила 10 тисяч осіб.

Олег Шанковський, УП

Теми: ПутінвійнаАТО
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