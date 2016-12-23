Создано трибунал по действиях России в аннексированном Крыму

Создано трибунал, который в начале 2017 начнет рассмотрение дела по иску Украины к России.

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.

"Украина готова доказать в арбитраже, что агрессор дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Автономной Республики Крым морских зонах", - написал он.

Как известно, 14 сентября Украина инициировала арбитражное производство против России из-за нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву.

Украина просит арбитражный суд подтвердить ее право как прибрежного государства и обязать РФ прекратить международно-противоправные деяния в соответствующих морских акваториях, предоставить Украине соответствующие заверения и гарантии их неповторения и возместить все нанесенные РФ убытки.

Отмечается, что с начала незаконной агрессии России в Крыму, права Украины в этих зонах были нарушены и узурпированные государством-агрессором.

"Украина стремится приостановления Российской Федерацией нарушений положений Конвенции, а также защиты своих прав в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, включая права Украины на природные ресурсы континентального шельфа Крыма, принадлежащих украинскому народу", - отметили в МИД.

В дипведомстве подчеркнули, что несмотря на протесты Украины, Россия продолжает совершать незаконные действия в пределах морских зон Украины. Поэтому Украина вынуждена обратиться в арбитраж в соответствии с положениями Конвенции.

В МИД отметили, что присоединяясь к Конвенции, Украина и Россия согласились на процедуру урегулирования споров путем арбитража, решение которого является обязательным для исполнения сторонами.

Украинская правда