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Створено трибунал по діях Росії в анексованому Криму

П'ятниця, 23 грудня 2016, 16:20

Сформовано трибунал, який на початку 2017 року розпочне розгляд справи за позовом України до РФ.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент Петро Порошенко.

"Україна готова довести в арбітражі, що агресор зухвало порушує суверенні права України користуватися гарантованими правами в своїх морських акваторіях та на континентальному шельфі у прилеглих до Автономної Республіки Крим морських зонах", - написав він.

Як відомо, 14 вересня Україна ініціювала арбітражне провадження проти Росії через порушення нею Конвенції ООН з морського права.

Україна просить арбітражний трибунал підтвердити її права як прибережної держави та зобов’язати Російську Федерацію припинити міжнародно-протиправні діяння у відповідних морських акваторіях, надати Україні відповідні запевнення і гарантії їх неповторення та відшкодувати Україні всі завдані Російською Федерацією збитки.

Зазначається, що від початку незаконної агресії Росії у Криму, права України у цих зонах були порушені та узурповані державою-агресором.

"Україна прагне припинення Російською Федерацією порушень положень Конвенції, а також захисту своїх прав у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці, включаючи права України на природні ресурси континентального шельфу Криму, які належать українському народу", - зазначили в МЗС.

У дипвідомстві підкреслили, що попри протести України, Російська Федерація продовжує вчиняти незаконні дії в межах морських зон України. Тому Україна змушена звернутись до арбітражу відповідно до положень Конвенції.

В МЗС зазначили, що приєднуючись до Конвенції, Україна і Російська Федерація погодилися на процедуру врегулювання спорів шляхом арбітражу, рішення якого є обов'язковим до виконання сторонами.

Українська правда

Теми: ООНРосія
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